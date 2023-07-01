В Перми 2 и 3 июля ограничат движение по улице Локомотивной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми ограничат движение транспорта по улице Локомотивной. Об этом предупредили в Министерстве транспорта Пермского края.

Ограничения будут только в ночное время: с 22.00 2 июля до 06:00 3 июля, а также с 22:00 3 июля до 06:00 4 июля. В это время будут открыты только две средние полосы — по одной в каждую сторону.

Причиной ограничений станет строительство двухуровневой развязки — дороги «переход улицы Строителей — площадь Гайдара». Будут проводить работы по навешиванию карнизных балок.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65