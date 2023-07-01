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НовостиОбщество1 июля 2023 9:50

В Перми 2 и 3 июля ограничат движение по улице Локомотивной

Будут открыты только две полосы
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми ограничат движение транспорта по улице Локомотивной. Об этом предупредили в Министерстве транспорта Пермского края.

Ограничения будут только в ночное время: с 22.00 2 июля до 06:00 3 июля, а также с 22:00 3 июля до 06:00 4 июля. В это время будут открыты только две средние полосы — по одной в каждую сторону.

Причиной ограничений станет строительство двухуровневой развязки — дороги «переход улицы Строителей — площадь Гайдара». Будут проводить работы по навешиванию карнизных балок.

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