В Пермском крае объявили карантин по птичьему гриппу из-за погибшей чайки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Соликамском городском округе нашли погибшую чайку. Ветеринарный диагностический центр после анализов подтвердил наличие у нее птичьего гриппа. Об этом рассказали в министерстве агропромышленного комплекса Пермского края.

Чайку обнаружили в районе зоны отдыха «Соляна верста». Теперь на территории городского округа объявлен карантин. Проводятся различные мероприятия по недопущению распространения заболевания.

В ведомстве отмечают, что высокопатогенный грипп птиц — это острая инфекционная, особо опасная болезнь, передаваемая человеку от птиц. К гриппу восприимчивы все виды птиц. При заражении они быстро гибнут. У людей же поднимается высокая температура, появляется кашель, озноб, головная боль и другие симптомы.

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