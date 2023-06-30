На пермской пятиэтажке в Индустриальном районе появится мурал, посвященный экологии

Фото предоставлено организаторами конкурса

Пермяков приглашают принять участие в конкурсе эскизов стрит-арт проекта «Формула искусства».Тема рисунков для конкурса в Перми — «Экология будущего и ЭкоКод».

- Все мы знаем, что будущего ни у планеты, ни у родного края не будет, если мы не начнем заботиться об экологии сейчас. И сегодня самая острая проблема — загрязнение пластиком. Говорят, творчество — самый громкий рупор. Сделаем большой мурал на весь фасад здания, который точно не оставит никого равнодушным! - призывают пермяков организаторы конкурса.

Рисунок победителя перенесут на фасад одной из пятиэтажек на шоссе Космонавтов. Принять участие можно в двух возрастных категориях: от 4 до 17 лет и от 18 до 55 лет. Каждый получит диплом участника, а авторы лучших рисунков получат ценные призы. Для участия нужно заполнить анкету, нарисовать эскиз в шаблоне и прислать на почту konkurs@formulai.ru. Эскизы принимаются до 15 июля. Все подробности о стрит-арт проекте – в официальной группе «Формула искусства»

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