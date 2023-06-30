Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми определен подрядчик на строительство новой детской поликлиники в Мотовилихинском районе. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, возведением объекта займется пермская компания ООО «СтройПерспектива». Стоимость контракта составит 428,2 млн рублей.

Медучреждение будет расположено на участке по улице Шмидта, з/у 56а. Площадь трехэтажного здания составит более 5 тыс. квадратных метров. Новый корпус будет рассчитан на 350 маленьких пациентов в сутки.

В новой поликлинике разместятся кабинеты хирургии, инфекционных заболеваний, лучевой диагностики, физиотерапии, неотложной медицинской помощи, педиатрии и профильных специалистов. Кроме того, там появятся дневные стационары по профилю «Офтальмология» и «Педиатрия», а также клинико-диагностическая лаборатория

Начать строительные работы на объекте планируется уже в этом году. Завершить и ввести в эксплуатацию новое медучреждение подрядчику необходимо в 2025 году.

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