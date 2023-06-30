В Прикамье могут уволить полицейского, который угрозами заставил женщину не писать заявление на мужа-тирана

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прикамье расследуют дело о превышении должностных полномочий сотрудником полиции. Угрозами он заставил женщину скрыть правду о муже, который ее избивал. Об этом рассказывает «В курсе.ру» со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.

Все произошло в поселке Харино Гайнского муниципального округа. Пострадавшая обратилась в полицию, сообщив о побоях. Позднее она изменила показания, заявив, что получила травмы в быту. Затем начались проверки.

Побеседовав с женщиной, полицейские узнали, что ей пришлось изменить показания под давлением одного из сотрудников полиции. Кроме того, на нее завели административку за ложный вызов.

В МВД отметили, что при подтверждении вины полицейского он будет уволен и понесет наказание в установленном законом порядке.

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