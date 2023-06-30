В украинском плену остаются трое военнослужащих из Прикамья

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас в аппарате Уполномоченного по правам человека в Пермском крае находятся три обращения по поводу возвращения жителей Прикамья из украинского плена. Еще 21 заявление связано с поиском пропавших без вести в зоне СВО. Об этом сообщил изданию perm.aif.ru омбудсмен Прикамья Игорь Сапко.

По его словам, в ходе последних обменов военнослужащими, состоявшихся в апреле и в июне, наших земляков не оказалось. В настоящее время находящихся в украинском плену пытаются вернуть домой, работа по их освобождению продолжается.

Ранее совместными усилиями уже удалось вернуть из плена 10 военнослужащих из Пермского края.

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