В Перми на месте рынка «Гача» появится жилой комплекс

Эскиз застройки

В Перми планируют реализовать проект по реновации территории рынка «Гача». На его месте могут появиться жилой комплекс и объекты социнфраструктуры. Как сообщает Business Class, вопрос обсуждался заседании комиссии по землепользованию и застройке 29 июня.

Участок, ограниченный улицами Парижской Коммуны, Нечаевской, Механошина и шоссе Космонавтов, намерены обновить. Застройкой займется ООО «Магнолия». Компания представила концепцию освоения территории.

Жилые дома будут разной высотности: 3-, 5-, 9-, 16-, 19-, 21-, 25- и 30-этажные. Их высотность будет нарастать по направлению от протекающей рядом реки Данилихи. В ЖК появятся 1352 квартиры общей площадью почти в 88 тысяч квадратных метров. Ожидается, что там заселятся более 3,5 тысяч жителей.

Кроме того, будет создан дополнительный прогулочный бульвар. Также там реконструируют улично-дорожную сеть, в частности выезд на улицу Борчанинова. Планируется до трех полос расширить Баковый переулок и организовать новый перекресток на улицах Механошина и Нечаевской.

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова отметила, что проект разрабатывался долго, и сейчас он находится в высокой степени готовности.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65