Пермский бизнесмен заманил знакомого в лес и зарезал, чтобы не отдавать долг

. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

38-летний предприниматель из Пермского района нашел способ не возвращать долг – убил кредитора. Как сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю, бизнесмен занимался незаконным обналичиванием денег: через подставных лиц создавал коммерческие организации, выводил деньги, изготавливая фиктивные отчеты.

В мае 2021 года он договорился со знакомым, чтобы тот перевел через его фирму более миллиона рублей для оплаты строительных работ сторонней компании. Но деньги предприниматель далее не перечислил, а забрал себе.

А знакомого заманил в лес и зарезал. Тело затащил вглубь леса, а одежду, обувь и все личные вещи спрятал в другом месте. Чтобы оставить ложный след, мобильный телефон жертвы он бросил на землю во дворе дома в Перми.

Когда началось следствие, убийца активно «помогал» ему¸ выдвигая свои версии произошедших событий. Но уйти от ответственности ему не удалось. Он был признан виновным в совершении убийства из корыстных побуждений, а также покушение на незаконное образование юридического лица и неправомерный оборот средств платежей.

Пермский краевой суд приговорил его к 17с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, году ограничения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65