Дмитрий Махонин предложил переименовать площадь Карла Маркса в Перми

Стелу собираются установить на площади Карла Маркса

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира ответил на вопрос о реконструкции улицы Сибирской в Перми. По его словам, все работы должны завершиться до конца июля.

- А до 1 октября на площади - пока еще - Карла Маркса установят стелу «Город трудовой доблести». После чего площадь нужно будет переименовать в площадь Трудовой доблести, - предложил губернатор Дмитрий Махонин. – Конечно, мы посоветуемся с пермяками, советом по топонимике.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» Перми было присвоено в 2020 году. 2 июля в годовщину этого события в городе пройдут праздничные мероприятия, в том числе состоится концерт группы «Любэ» на эспланаде.

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