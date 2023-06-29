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НовостиОбщество29 июня 2023 15:08

Дмитрий Махонин предложил переименовать площадь Карла Маркса в Перми

Также губернатор Прикамья рассказал, когда закончится реконструкция улицы Сибирской
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Стелу собираются установить на площади Карла Маркса

Стелу собираются установить на площади Карла Маркса

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира ответил на вопрос о реконструкции улицы Сибирской в Перми. По его словам, все работы должны завершиться до конца июля.

- А до 1 октября на площади - пока еще - Карла Маркса установят стелу «Город трудовой доблести». После чего площадь нужно будет переименовать в площадь Трудовой доблести, - предложил губернатор Дмитрий Махонин. – Конечно, мы посоветуемся с пермяками, советом по топонимике.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» Перми было присвоено в 2020 году. 2 июля в годовщину этого события в городе пройдут праздничные мероприятия, в том числе состоится концерт группы «Любэ» на эспланаде.

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