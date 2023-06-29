В Пермском крае экскаваторщик спас лосенка, провалившегося в болото

Фото: Чайковский Водоканал / ВКонтакте

В Пермском крае работники водоканала спасли от гибели лосенка, который застрял в болоте. Инцидент произошел в понедельник, 26 июня, в Чайковском. Подробности спасения животного рассказали в Чайковском водоканале.

Утром работники муниципального предприятия ремонтировали обваловку илового котлована №3, а на обратном пути заметили в болоте лося. Это был еще совсем маленький лосенок. Животное было сильно истощено. По всей вероятности, оно находилось в вынужденном «плену» около двух суток. Возможно, он забрел в высокую траву и провалился в трясину.

Машинист экскаватора попытался спасти животного. Когда он начал откапывать бедолагу ковшом, животное даже не сопротивлялось. Машинист работал очень осторожно, чтобы не испугать и не повредить его.

– Сначала экскаваторщик откапывал лося сзади, выгребая из-под него ковшом вязкую жижу. Но парнокопытное даже не пыталось шевелить передними ногами. Тогда мужчина решил подкопать лося спереди. И когда малыш почувствовал небольшое облегчение, то самостоятельно попытался вылезти из трясины. Работник еще раз приподнял животное ковшом, и удачно, - рассказывают в Чайковском водоканале. – Хоть и с трудом, но лосенок выбрался на дорогу и побежал в лес.

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