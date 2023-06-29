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НовостиОбщество29 июня 2023 11:39

В Перми снова закрылся единственный автокинотеатр города

В прошлый раз его закрывали тем летом
Лела Минадзе
Фото: vk.com/ais_cinema

Фото: vk.com/ais_cinema

В Перми прекратил работу единственный в городе автокинотеатр Ais cinema street, расположенный в Мотовилихе по улице Соликамской, 105. Владельцы причины закрытия пока не называют.

Автокинотеатр появился в декабре 2021 года. Ранее он уже прекращал работу. В прошлый раз его закрыли в июле прошлого года, а бизнес выставили на продажу. Вновь автокинотеатр открылся в конце января этого года.

Площадка автокинотеатра находилась под открытым небом. Билет на один автомобиль стоил 500 рублей.

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