В Перми снова закрылся единственный автокинотеатр города

Фото: vk.com/ais_cinema

В Перми прекратил работу единственный в городе автокинотеатр Ais cinema street, расположенный в Мотовилихе по улице Соликамской, 105. Владельцы причины закрытия пока не называют.

Автокинотеатр появился в декабре 2021 года. Ранее он уже прекращал работу. В прошлый раз его закрыли в июле прошлого года, а бизнес выставили на продажу. Вновь автокинотеатр открылся в конце января этого года.

Площадка автокинотеатра находилась под открытым небом. Билет на один автомобиль стоил 500 рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65