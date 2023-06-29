Реальная зарплата жителей Пермского края за год выросла на 14,1%

Фото: Олег ЗОЛОТО

Среднемесячная номинальная зарплата в Пермском крае за апрель 2023 года составила 58113 рублей. Это на 15,6% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом реальная зарплата жителей региона за год увеличилась на 14,1%. Об этом сообщает Пермьстат.

По данным статистического ведомства, в апреле самые высокие зарплаты были у сотрудников, занятых в сфере информации и связи – 90,8 тыс. рублей, а также в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром – 86 тыс. рублей. На третьем месте по уровню зарплат в Прикамье оказались работники финансовой и страховой деятельности – 85,3 тыс. рублей.

Самый низкий заработок в Прикамье зафиксирован у работников, которые занимаются операциями с недвижимостью – 33,3 тыс. рублей, а также у работников гостиниц и заведений общепита – 33,7 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер