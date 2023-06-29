На пермской эспланаде для детей появятся норы для лазания

Фото: министерство ЖКХ Пермского края

В Перми на эспланаде появятся игровые норы для детей. Об этом рассказали в горадминистрации.

Новое развлечение станет доступно в сентябре в отремонтированном 66-м квартале эспланады, который открыли для посещения минувшей осенью. После обновления там появились уличный кинотеатр, террасы, столики и уличные музыкальные инструменты.

Также на этой части эспланаде обустроили искусственные холмы. После открытия игровых нор можно будет бегать не только по этим холмам, но и проходить сквозь них.

Открытие игровых нор перенесли на осень, чтобы дополнительно усилить конструктив для обеспечения безопасности. Сейчас они огорожены.

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