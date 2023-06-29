На 90-м году жизни скончался бывший главный архитектор Перми Геннадий Игошин

Геннадий Игошин — почетный архитектор России и почетный гражданин Перми

Ушел из жизни бывший главный архитектор Перми Геннадий Игошин. Об этом в своих соцсетях сообщил пермский архитектор Виктор Воженников.

Геннадий Игошин — почетный архитектор России. В 2009 году ему было присвоено звание почетного гражданина Перми. Пост главного архитектора он занимал с 1970 по 1997 год.

При участии Геннадия Игошина в 1972 году был разработан генеральный план города, а также построены Дворец пионеров, здание гостиницы «Урал», Дом Советов и Драмтеатр.

Геннадий Игошин был автором плана городской эспланады. «В одной из бесед он рассказал мне о посещении Международного архитектурного форума в Бразилии. Он был очень впечатлен градостроительным комплексом центра столицы. По возвращении он решил создать нечто подобное в Перми. Так родилась наша эспланада», — вспоминает Виктор Воженников.

Геннадию Игошин было 89 лет.

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