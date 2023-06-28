В Пермском крае 30-летний мужчина уплыл по Каме на лодке и пропал

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой / ВКонтакте

В Пермском крае ищут пропавшего 30-летнего Дмитрия Денисова. Как сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой, мужчина пропал 26 июня. Утром он уплыл на лодке на правый берег Камы напротив села Нижние Муллы и исчез. С тех пор о местонахождении молодого человека ничего неизвестно. Волонтеры объявили поиски мужчины.

Приметы пропавшего: рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие, на руках имеются ожоги от сварки. В тот день он был одет в серую спортивную кофту, спортивные штаны и черные кроссовки.

Поисковики просят помочь в распространении информации. Всех, кто что-либо знает о пропавшем человеке, просят сообщить в ближайшие отдел полиции или по телефонам: (342) 204-49-04 или 102.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер