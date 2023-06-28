В Перми четыре автобусных маршрута с 1 июля продлят до ТРЦ «Планета»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Индустриальном районе Перми обустроили новую автобусную остановку возле ТРЦ «Планета». С 1 июля она станет конечной для четырех маршрутов: №13К, №28, №29 и №55, сообщили в городской администрации. Рядом с остановкой на территории парковки будет расположена отстойно-разворотная площадка.

Отмечается, что продление маршрутов позволит улучшить условия работы водителей автобусов за счет установки теплой санитарной комнат и точек общепита. Новая остановка «Планета» также позволит в дальнейшем обеспечить транспортную доступность для жителей строящихся на четной стороне шоссе Космонавтов новых жилых комплексов.

Актуальное расписание, а также маршруты следования и движение городского общественного транспорта можно узнавать в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер