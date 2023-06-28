В Перми трамваи не будут ходить по улице Карпинского до 31 июля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми еще на месяц продлили перекрытие трамвайного движения по улице Карпинского. Причиной стали строительные работы на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Столбовой в рамках продления улицы Крисанова. Об этом Business class сообщили в краевом Министерстве транспорта.

Ограничение движения трамваев на участке от остановки «Ул. Левченко» до остановки «шоссе Космонавтов» будет действовать до 31 июля. Сейчас здесь продолжаются работы по устройству трамвайных путей и контактной сети.

Напомним, движение трамваев по улице Карпинского было временно прекращено с 1 мая этого года. Из-за ограничений трамваи №2 и №12 курсируют только в пределах Индустриального района. Конечной остановкой стало «Стахановское кольцо». Трамвай №11 следует по маршруту «Микрорайон Висим – Станция Пермь II» через улицу Революции. Чтобы компенсировать трамвайное сообщение, запустили дополнительный автобус №3 с литерой «К». Его ходит на участке от остановки «Улица Стахановская» до ЦУМа.

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