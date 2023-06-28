Алексей Дёмкин будет курировать два министерства в правительстве Прикамья

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 28 июня, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил нового вице-премьера краевого правительства – бывшего мэра Перми Алексея Дёмкина. Об этом глава Прикамья сообщил в ходе в ходе выездного заседания правительства региона.

Как стало известно, новый вице-премьер будет курировать министерство территориального развития и министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, а также осуществлять взаимодействие с депутатским корпусом Законодательного Собрания.

Напомним, известие о том, что Алексей Дёмкин покинет пост градоначальника, появилась 16 июня. После этого на сайте краевого правительства появилась информация, что он получил от губернатора Дмитрия Махонина предложение о переходе на работу в правительство Пермского края. 27 июня на пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты приняли его отставку.

Сейчас временно исполняющей обязанности главы города назначена Ольга Андрианова, которая занимает пост заместителя главы администрации Перми по градостроительным вопросам.

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