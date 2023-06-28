В Пермском крае произшел пожар на кладбище

Фото: ВКонтакте/Подслушано Боровск Соликамск Культурный

В Соликамске загорелось кладбище. Кадры появились в соцсетях. Подробнее о случившемся рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило 26 июня в 22:51. Между могильным плитами полыхала сухая трава. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. В тушении принимали участие 23 пожарных и шесть единиц техники. Пострадавших нет.

Предварительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем. В соцсетях большая часть комментаторов уверена, что это был поджог. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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