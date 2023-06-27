Жителей Пермского края к 2026 году ждет повышение пенсии до 25,6 тыс. рублей

Индексация пенсий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на 2024-2026 годы.

Согласно приведенным цифрам, индексацию страховой пенсии для россиян в 2025-2026 планируется провести в два этапа. В 2024 году она будет проведена один раз.

Индексация будет зависеть от доходов Социального фонда России, то есть от того, какая будет получена сумма в виде страховых взносов от работающих граждан. Чем больше соберут, тем больше распределят между пенсионерами.

Исходя из опубликованных данных, страховую пенсия неработающих пенсионеров Пермского края с 1 января 2024 года планируется индексировать на 5,3%, их средний размер достигнет 22 772 рублей.

Далее, с 1 февраля 2025 года индексация страховой пенсии составит 4%, а с 1 апреля – еще на 3,8%. Среднегодовой размер пенсии вырастет до 24 120 рублей.

В 2026 году с 1 февраля индексация составит 4%, а с 1 апреля - 2,8%. После всех повышений среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 25 690 рублей.

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