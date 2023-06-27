В Перми иномарка сбила 23-летнего парня на электросамокате

Фото: Лела Минадзе
В Перми утром 27 июня на перекрестке улиц 25 Октября и Швецова сбили молодого человека на электросамокате.
Как рассказали в городском ГИБДД, авария произошла в 08:05. 50-летняя женщина на Subary Forester ехала в направлении улицы Швецова. Столкновение произошло в районе дома №24.
На электросамокате ехал 23-летний парень. Он пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, не спешившись, и попал под колеса. Его доставили в больницу.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
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