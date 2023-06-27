Латвийский холдинг Amber Beverage Group продает свой бизнес в «Пермалко»

Фото: amberpermalko.ru

Компания Amber Beverage Group из Латвии покидает алкогольный рынок России. Разрешение о продаже 92,6% акций общества ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска выдала правительственная Комиссия по контролю за иностранными инвестициями РФ. Сделка находится в процессе реализации.

Один из ведущих производителей алкоголя в России «Амбер Пермалко» входит в Amber Beverage Group с 2018 года. По итогам 2022 года пермский завод произвел более 1,8 млн декалитров алкоголя, что стало абсолютно лучший результатом предприятия за всю его историю начиная с 1895 года. В прошлом году предприятие поднялось на 17-е в рейтинге производителей алкогольной продукции России.

Наиболее известными и проверенными марками завода «Пермалко» являются: «КРафтЪ», «GRADUS», «Прикамский бальзам», «Финка», «Рябиновая», «Пермь Великая» и другие. Около 12% продаж составляет экспорт.

В апреле этого года по итогам международного дегустационного конкурса водок, спиртов и спиртных напитков «EURASIA SPIRITS DRINKS – 2023» водка «КРаФТъ» стала лучшей водкой в премиальном сегменте, «GRADUS BLACK» - в среднеценовом сегменте. Аперитив «ORGANIC HERBAL» признали лучшим ликероводочным изделием 2023.

Издание «Коммерсант-Прикамье» сообщает, кроме производственных мощностей в Перми компании Amber Beverage Group принадлежит завод в Тамбове АО «Амбер Талвис». (18+)

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