В Перми ушла из жизни заслуженный врач РФ Нина Ногина

Фото: Минздрав Пермского края

В Перми 26 июня на 83-году жизни ушла заслуженный врач России Нина Васильевна Ногина. Большую часть своей профессиональной деятельности она проработала заместителем главного врача ГКБ №7. Об этом сообщили краевом Минздраве.

В медучреждение Свердловского района Перми Нина Васильевна пришла в 1992 году. До этого работала на кафедре Пермского мединститута усовершенствования врачей. Нина Васильевна была наставником многих врачей терапевтов и кардиологов. Кроме того, она организовала школу молодого терапевта, куда приходили специалисты с любым стажем работы, а также участвовала в организации научно-практических конференций.

В ведомстве отметили, что коллеги и ученики помнят Нину Васильевну высокопрофессиональной, энергичной, незаурядной и очень умной. Все профессиональное сообщество глубоко скорбят об уходе такого замечательного врача, профессионала с большой буквы, неординарного и неравнодушного человека.

Церемония прощания с Ниной Васильевной состоится в среду, 28 июня с 11.00 до 12.00 в ритуальном зале на улице Новогайвинской, 71.

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