Пьяный житель Прикамья нанес бездомному 16 ударов ножом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьском районе 68-летнего жителя поселка Бартым осудили к длительному сроку лишения свободы за убийство бездомного. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Установлено, что преступление было совершено вечером 23 декабря прошлого года в Октябрьском. В подвале многоквартирного дома на почве неприязненных отношений пьяный житель ударил проживающего там мужчину без определенного места жительства ножом. Он нанес ему не менее 16 ударов в грудь. От полученных травм потерпевший скончался.

В результате, суд признал жителя поселка Бартым виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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