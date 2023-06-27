В Перми эвакуировали авиационный техникум

Фото: Яндекс Карты

Утром 27 июня Пермский авиационный техникум по улице Луначарского, 24 эвакуировали. Подробнее о случившемся рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В учебном заведении сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Самостоятельно здание покинули 40 человек. К месту незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Выяснилось, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Пострадавших нет.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65