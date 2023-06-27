В Перми эвакуировали авиационный техникум

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Утром 27 июня Пермский авиационный техникум по улице Луначарского, 24 эвакуировали. Подробнее о случившемся рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.
В учебном заведении сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Самостоятельно здание покинули 40 человек. К месту незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.
Выяснилось, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Пострадавших нет.
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