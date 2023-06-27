Жителям Прикамья рассказали, как распознать корь и куда обращаться

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На прошлой неделе впервые с 2019 года в Пермском крае были зафиксированы случаи заражения корью. Региональный Минздрав назвал симптомы заболевания.

Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание. При заражении организм отравляется токсическими веществами, на слизистых появляются пятна, на коже — зудящая сыпь. Также возможны конъюнктивит, поражение верхних дыхательных путей и повышение температуры до 38,9 градусов.

Корь передается только воздушно-капельным путем. У нее высокая заразность. Особенно она опасна для людей не имеющих иммунитета к кори, детей до 5 лет и ВИЧ-инфицированных.

В Минздраве отметили, что от кори лечат только в стационаре. При этом с сыпью в поликлинику лучше не приходить, чтобы не заразить других. Рекомендуется вызывать неотложку.

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