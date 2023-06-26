Пермскому краю дополнительно выделят 27 миллионов рублей на лекарства для льготников

Пермский край на лекарства для льготников получит дополнительно 26,758 миллионов рублей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пермский край дополнительно получит почти 27 миллионов рублей на лекарства для льготников. Распоряжение об этом было опубликовано на сайте Правительства России.

- Всего Правительство РФ дополнительно направит на закупку лекарств для льготников, получающих поддержку от государства 1,5 млрд рублей, - сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на сайт кабмина.

- Выделим льготникам еще около 1,5 млрд рублей, что позволит дополнительно закупить лекарственные препараты для людей, которые получают поддержку от государства, - анонсировал публикацию документа во время оперативного совещания с вице-премьерами глава Правительства.

На сайте кабмина прикреплено Распределение средств по регионам страны. Согласно документу, Пермский край получит дополнительно 26,758 миллионов рублей.

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