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НовостиОбщество26 июня 2023 15:48

Пермскому краю дополнительно выделят 27 миллионов рублей на лекарства для льготников

Распоряжение об этом опубликовано на сайте Правительства России
Алена ОВЧИННИКОВА
Пермский край на лекарства для льготников получит дополнительно 26,758 миллионов рублей.

Пермский край на лекарства для льготников получит дополнительно 26,758 миллионов рублей.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пермский край дополнительно получит почти 27 миллионов рублей на лекарства для льготников. Распоряжение об этом было опубликовано на сайте Правительства России.

- Всего Правительство РФ дополнительно направит на закупку лекарств для льготников, получающих поддержку от государства 1,5 млрд рублей, - сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на сайт кабмина.

- Выделим льготникам еще около 1,5 млрд рублей, что позволит дополнительно закупить лекарственные препараты для людей, которые получают поддержку от государства, - анонсировал публикацию документа во время оперативного совещания с вице-премьерами глава Правительства.

На сайте кабмина прикреплено Распределение средств по регионам страны. Согласно документу, Пермский край получит дополнительно 26,758 миллионов рублей.

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