Через 10 лет хвойные леса Пермского края может уничтожить жук-полиграф

Фото: Пермский муниципальный округ / ВКонтакте

С прошлого года на территории Пермского края был выявлен и активно распространяется уссурийский жук-полиграф. Из-за него окраска хвои изменяется на красный цвет, деревья засыхают и погибают.

Как сообщил директор филиала ФБУ «Рослесозащита» Валерий Казанцев изданию 59.ру, если в течение следующего года не предпринять мер, это уже будет последний год. Так как распространение этого жука-вредителя идет очень активно. А через три года в Прикамье может не остаться пихты, а затем исчезнут елка, а потом сосна и лиственница. В течение 10 лет произойдет замена хвойных пород на осину и на другие лиственные деревья.

Напомним, повреждения лесных насаждений в Пермском крае начали фиксировать в начале июля 2022 года. Выяснилось, что это жук-короед - «уссурийский полиграф» размером всего от 2,5 до 3,3 миллиметра. Он повреждает Пихту сибирскую, прогрызая ходы под корой. Вместе с этим там начинает распространяться фитопатогенный грибок, который и «добивает» дерево. В начале вредитель заселяется и размножается в ослабленных деревьях, а затем переходит на здоровые пихты.

Очень много поврежденных деревьев вдоль автодорог: Пермь-Добрянка, Полазна-Чусовой, Пермь-Жебреи, Пермь-Бершеть. Специалисты говорят, что бороться с полиграфом не так-то просто. Самой эффективной мерой защиты считается проведение санитарных рубок и сжигание погибших деревьев.

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