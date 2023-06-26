В Пермском крае вторую неделю ищут пропавшего 39-летнего мужчину

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой / ВКонтакте

В Пермском крае ищут пропавшего больше недели назад 39-летнего Андрея Гусева. Как сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, мужчина пропал еще 18 июня. Вечером он ушел из дома по улице Весенней во Фролах и не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно. Волонтеры объявили поиски мужчины.

Приметы пропавшего: рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, короткая стрижка, глаза зелены. В день исчезновения был одет в черную с сиреневой полосой куртку, темные спортивные штаны со светлыми лампасами, темно-синий свитер, черную футболку с белым рисунком, светло-серые кроссовки и черную бейсболку. С собой у него был черно-серый рюкзак. Также сообщается, что мужчина носит очки-«хамелеоны».

Волонтеры просят помочь жителей Прикамья в поисках этого мужчины и распространить информацию о нем. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего человека, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: (342) 204-49-04 или 102.

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