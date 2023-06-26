В Перми на стадионе «Звезда» появятся камеры, которые будут распознавать лица

Фото: 2ГИС
Краевые власти ищут подрядчика, который установит систему видеонаблюдения на пермском стадионе «Звезда». Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Камеры будут способны распознавать лица и «идентифицировать» зрителей. Такие требования действуют в рамках программы «Безопасный город».
Камеры появятся на трибунах, во входных группах, судейских помещениях, кабинетах допинг-контроля, раздевалках, перед кассами и на прилегающей к стадиону территории.
Подрядчика определят 4 июля. Максимальная стоимость контракта — 8,3 млн рублей.
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