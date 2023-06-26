Пермь заняла 13 место среди городов Поволжья в рейтинге по зарплатам

Фото: Олег ЗОЛОТО

Аналитики hh.ru проанализировали вакансии с самым большим заработком, которые открыли в Приволжском федеральном округе в первом полугодии 2023 года. В рейтинг попали 63 населенных пункта.

Пермь заняла 13 место: за первое полугодие 2023 года в нашем городе открылось более 63 тысяч вакансий, а средняя зарплата составила 68 498 рублей. Также в рейтинг попали еще пять городов Пермского края: Кунгур (27 место, 62 703 руб.), Краснокамск (41 место, 59 145 руб.), Чайковский (42 место, 58 856 руб.), Соликамск (50 место, 55 884 руб.) и Березники (53 место, 54 703 руб.)

На первых местах оказались города Башкирии: Уфа, Сибай и Благовещенск. Средняя зарплата по всему Приволжскому федеральному округу составила 50 000 рублей.