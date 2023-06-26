На набережной Перми пройдет чемпионат России по баскетболу 3х3

Фото: permkrai.ru

На этой неделе в Перми пройдет главный турнир по баскетболу 3х3 – финал чемпионата России. Он стартует 27 июня и продлится в течение шести дней. Соревнования будут проходить на набережной Камы на специально оборудованном корте. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Турнир откроется с матча по фиджитал-баскетболу. В нем примет участие команда Колледжа олимпийского резерва Пермского края – «Парма-КОР». Первый фиджитал-матч состоится 27 июня. Мероприятие начнется в 15.00.

28 июня стартуют игры чемпионата по баскетболу 3х3. Для участия в них из разных регионов страны приехали восемь мужских и женских команд.

Начиная с 28 июня и по 30 июня матчи будут проходить ежедневно с 13.00 часов. Завершится турнир 2 июля. Во все дни соревнований вход для зрителей и болельщиков будет свободным.

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