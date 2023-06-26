Производитель одежды из США судится с предпринимателем из Чусового

Фото: Архив "КП"

Компания Under Armour, Inc (США) судится с ИП из Чусового, который занимается торговлей спортивной одежды. Иск поступил в Арбитражный суд Пермского края, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Американский производитель требует 100 тысяч рублей компенсации за за незаконное использование исключительных прав на товарные знаки. Суд оставил его заявление без движения, поскольку оно было подано с нарушениями. У компании есть возможность устранить недостатки до 5 июля.

Under Armour — производитель и поставщик спортивной одежды и экипировки, основанный в 1996 году. На российский рынок компания вышла в 2017 году. Теперь бренд ушел из страны.

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