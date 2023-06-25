В Кунгуре легковушку придавил мусоровоз после их съезда в кювет

Фото: ЧП Кунгур / ВКонтакте

При въезде в Кунгур произошло серьезное ДТП с участием мусоровоза и легкового автомобиля «Лада Приора». Авария случилась вечером 25 июня возле стелы «Кунгур» и АЗС.

По словам очевидцев дорожного происшествия, тяжелый грузовик занесло на обочину, а потом вынесло на встречную полосу движения. Оба автомобиля выкинуло в кювет.

Как сообщил знакомый с ситуацией источник «КП-Пермь», в легковом автомобиле находились трое человек - две девушки и ребенок 7 лет. В «КамАЗе» были двое - водитель и его напарник. Всех пострадавших в ДТП людей доставили в больницу Кунгура, у них травмы различной степени тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

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