В пермском Парке Горького выбирают имя для колеса обозрения

Фото: Парк Горького Пермь / ВКонтакте

В Перми городской Парк им. Горького решил увековечить в истории колесо обозрения, которому в 2023 году исполняется 10 лет.

На рубеже 1980-х годов в центральном парке первое появилось колесо обозрения. Его демонтировали в 2009 году. Весной 2013 года вместо него установили новое колесо обозрения высотой 50 метров. Высота максимальной точки обзора над уровнем моря у него составляет 211 метров.

Как объясняют в парке, за эти годы колесо обозрения стало неотъемлемой частью города и любимым местом для многих его жителей - это место притяжения для больших и маленьких, для всех гостей старейшего парка города.

«Уверены, что у каждого, кто хоть раз был в парке, есть фото со светящимся колесом обозрения. Считаем, что в честь его 10-летия нужно присвоить нашему любимому аттракциону имя почетного жителя Перми. Кого именно, предлагаем выбрать вам», - появилась информация в соцсетях Парки им. Горького Перми.

В объявленном голосовании представлены: Павел Бажов, Аркадий Гайдар, Карл Модерах ,алексей Иванов, Сергей Дягилев, Борис Пастернак, Иван Свиязев. Пока с заметным преимуществом лидирует автор уральских сказов Павел Бажов.

Имя для колеса обозрения должны выбрать уже этим летом. Всех участников конкурса ждет большой розыгрыш призов. (0+)

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