В середине недели отключат воду в домах Мотовилихи и Свердловского района Перми

Отключение воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Компания «НОВОГОР-Прикамье» сообщила об отключении воды на следующей неделе в Свердловского района и частном секторе Мотовилихи Перми.

Из-за планово-ремонтных работ не будет воды в домах на ул. Героев Хасана, 78, 92, 98 с 10:00 до 19:00 28 июня.

Из-за аварийно-восстановительных работ на сутки с 09:00 29 июня до 09:00 июня воды не будет по адресам: ул. Балтийская, 1а; ул. Беломорская, 6; ул. Донская, 3; ул. 1-я Запрудская, 71; ул. 2-я Запрудская, 79; ул. 3-я Запрудская, 79; ул. 4-я Запрудская, 51; ул. 5-я Запрудская, 71; ул. Колыбалова, 91; ул. 1-я Кольцевая, 1; ул. 2-я Кольцевая, 10; ул. 3-я Кольцевая, 12; пер. 2-й Короткий, 4; ул. Красных Зорь, 61; ул. Мотовилихинская, 1; ул. Севастопольская, 65; ул. 2-я Чермозская, 40.

Диспетчерская служба «НОВОГОР-Прикамье» принимает обращения по аварийным ситуациям (отключение холодной воды, аварийные ситуации на водопроводе, канализации) и заявки на подвоз воды на e-mail: call@novogor.perm.ru

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