В Перми с 26 июня краевая библиотека им. Горького открывает летний читальный зал

Фото: Пермская краевая библиотека им. Горького / ВКонтакте

В Перми краевая библиотека им. Горького с 26 июня приглашает на свою ежегодную акцию «Летний читальный зал» - это давняя традиция, направленная на привлечение внимания к литературе и культуре. В 2023 году ее посвятили истории Пермского края.

Заняться чтением журналов, газет и книг можно будет каждую неделю с понедельника по четверг. Тематика «Летнего читального зала» будет меняться еженедельно. Организаторы акции в этом году решили уделить большое внимание темам, связанным с юбилеем Перми: «300 лет Перми», «Дачная культура», «История Пермских микрорайонов», презентация клуба «Пермский краевед», «История пермского книгоиздания», «Пермь в фондах редкой книги».

«Мы приглашаем наших читателей и гостей города на нашу открытую площадку для знакомства с историей города, его самобытностью и особенностями, а также с традициями, которые формируют городскую культуру. Рады открыть свои богатейшие фонды по истории краевой столицы для каждого желающего, как говорится в этот период Горьковка будет как никогда близка к своим читателям», - говорит замдиректора Пермской краевой библиотеки им. Горького Марина Хабирова.

Кстати, пермяков ждет еще одна ранее полюбившаяся им акция «Книга в подарок». В ее рамках можно бесплатно забрать приглянувшуюся книгу домой. Посетить летнюю площадку можно без читательского билета. В случае дождя зал переносится в холл первого этажа библиотеки.

«Летний читальный зал» будет открыт с 12:00 до 16:00. (0+)

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