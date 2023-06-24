В Пермском крае водитель иномарки сбил мотоциклиста

Фото с места аварии: Госавтоинспекция МО МВД России «Кунгурский».

Вечером в четверг, 22 июня, в Кунгуре произошло ДТП, в результате которого попал в больницу 30-летний мотоциклист.

- Авария произошла в 21.30 на Плехановском тракте в городе Кунгуре, - рассказали в отделе Госавтоинспекции МО МВД России «Кунгурский». – По улице Карьерная двигался автомобиль Mazda Demio под управлением 51-летнего водителя.

Возле дома №9 по улице Плехановский тракт, при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке водитель иномарки не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадал 30-летний водитель мотоцикла, он был доставлен в медучреждение. По факту аварии проводится проверка.

Фото с места аварии: Госавтоинспекция МО МВД России «Кунгурский».

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