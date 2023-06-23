В Перми начался снос аварийного дома на улице Пермской, 60

Фото: Администрация Перми

В Перми начали сносить аварийный многоквартирный дом, расположенный по улице Пермской, 60. Он был построен в 1953 году. Ранее в нем проживали 38 человек. На сегодняшний день все жильцы расселены, они получили денежное возмещение или другое благоустроенное жилье. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Дом сносят путем обрушения с использованием спецтехники. Работы по демонтаже здания и очистке территории планируется завершить в начале июля.

Напомним, в сентябре 2022 года на этом доме появилось граффити от художника Ffchw. На одной из стен дома он написал «С неба должен падать только дождь».

Фото: Администрация Перми

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