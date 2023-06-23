У пермских ресторатовов из-за долгов арестовали 10 брендов

Фото: соцсети «Фобошной»

Судебные приставы арестовали 10 товарных знаков ООО «Пектопах». Владелец таких пермских кафе, как «Потешная», «Фобошная», «Рынок еды», «Пельмешная», бар Panopticum и других, накопил долги в 930 тысяч рублей. Об этом сообщили в УФССП по Пермскому краю.

У владельцев есть 10 дней, чтобы обжаловать действия приставов. После товарные знаки будут оценены специалистом и переданы на принудительную реализацию.

«Товарный знак — это отличительное обозначение продукции или услуг. Он позволяет производителю выделиться на рынке, а потребителям — не путать бренд с другими», — поясняют в ведомстве.

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