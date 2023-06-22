Житель Прикамья заявил, что убил человека за аморальное обращение с животным

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Освободившись из колонии досрочно, 24-летний житель Березников поселился с матерью в общежитии. Однажды к ним на посиделки зашел сосед. Разомлев от выпитого, тот решил погладить хозяйского пса.

- Возникли конфликтные отношения, причиной которых стало поглаживание пьяным соседом собаки, - сообщили в краевом суде. - Озлобленный молодой человек нанес соседу несколько ударов по голове металлическим прутом. Оставив окровавленного потерпевшего одного в комнате, он ушел спать.

Через десять дней сосед скончался в реанимации.

Березниковский суд приговорил «защитника животных» к 10 годам колонии строгого режима. Но тот подал апелляцию в краевой суд.

- В суде молодой человек и его защитник пытались доказать, что потерпевший вел себя аморально и жестоко по отношению к собаке, однако это не подтвердилось, - объяснили в вышестоящей инстанции. - Судебная коллегия по уголовным делам не усмотрела оснований для признания поведения потерпевшего аморальным и оставила приговор без изменения.