Роспотребнадзор сообщил, откуда в Пермский край завезли корь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день в Пермском крае выявили два случая заболевания корью. Один случай завозной – больной приехал из Волгоградской области, где сейчас отмечается вспышка этой инфекции. Второй случай предположительно связан с первым завозным. Об этом порталу «В курсе.ру» сообщили в региональном управлении Роспотребназора.

В настоящее время продолжается эпидемиологическое расследование. Границы очага инфекции определены, круг контактных лиц установлен. Для предотвращения распространения заболевания организовано медицинское наблюдение за контактными. Также по показаниям проводится вакцинация.

Напомним, корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, преимущественно передается воздушно-капельным путем. Корь протекает с высокой температурой, насморком, конъюнктивитом. Появляется характерная для заболевания пятнисто-папулезная сыпь. В ведомстве отмечают, что заболеть может как ребенок, так и взрослый.

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