В Перми мать спасла из горящей квартиры двух дочерей

Пожар случился поздно вечером 21 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поздно вечером 21 июня во время пожара в квартире мать спасла двух своих дочерей. Инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Елькина в Свердловском районе, сообщили в МЧС по Пермскому краю.

– Информация о возгорании поступила в 23.56 по местному времени. На место ЧП выезжали 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Горение происходило в квартире на пятом этаже, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Хозяйка обнаружила пожар на кухне и вывела из горящей квартиры двух своих дочерей. Одной из девочек два года, а второй – всего три месяца. После чего женщина позвала на помощь соседей. Они помогли потушить возгорание подручными средствами при помощи воды.

Огонь охватил один квадратный метр. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электрических приборов – произошло короткое замыкание электропроводов холодильника.

В настоящее время сотрудниками МЧС проводится проверка по факту пожара, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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