В Перми строительство ледовой арены в микрорайоне Ива оценили в 1 млрд рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания «Красная машина», подконтрольная Фонду развития Пермского края, объявила аукцион по поиску подрядчика для строительства ледовой арены в пермском микрорайоне Ива. Максимальная стоимость контракта составляет 1 млрд 037 млн рублей. Информация размещена на сайте Госзакупок.

Площадь новой ледовой арены составит 9 тысяч квадратных метров. В двухэтажном здании появятся два хоккейных поля, зрительские трибуны на 250 мест, тренажерный и спортивный залы. Также предусматривается возможность размещения дорожек для керлинга.

Подрядчику необходимо будет начать строительные работы сразу после подписания контракта. Завершить возведение объекта планируется через 1,5 года.

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