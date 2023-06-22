В Перми запустят легальную маршрутку от Висима до Вышки II

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мотовилихинском районе Перми планируют запустить легальный автобусный маршрут, который будет следовать с улицы Гашкова до остановки «1905 года». Предварительные сроки запланированы на сентябрь – октябрь текущего года. Об этом сообщает администрация района.

В ходе обсуждения представители ГИБДД указали на контроль за зимним содержанием дороги во избежание дорожно-транспортных происшествий.

Ситуация с транспортной доступностью в микрорайон Вышка-1 не оставляет равнодушными как жителей микрорайона, так и представителей администрации на всех уровнях. В настоящее время на данном направлении работает нелегальная маршрутка.

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