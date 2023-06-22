В Пермском крае назначили нового председателя Совета ректоров

Фото: pspu.ru

Ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Константин Егоров стал председателем Совета ректоров Прикамья. Об этом сообщили в пресс-службе ПГГПУ.

21 июня состоялась финальная встреча руководителей вузов Пермского края в этом учебном году, в ходе которой выбрали нового председателя Совета. Ранее Константин Егоров занимал должность зампредседателя, а с февраля этого года начал исполнять обязанности председателя.

«Вместе с коллегами из других вузов мы работаем достаточно интенсивно для того, чтобы высшее образование и вузовская наука в Пермском крае были конкурентоспособными, чтобы наш опыт был востребован как внутри, так и за пределами региона, в том числе у партнеров из других стран», — отметил Константин Егоров.

На заседании также подвели итоги года и обсудили планы на будущее.

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