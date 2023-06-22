В Перми скончался прославленный артист балета и хореограф Кирилл Шморгонер

Кирилл Шморгонер. Фото: Пермское хореографическое училище. ПГХУ Пермь / ВКонтакте

Пермское хореографическое училище в своих соцсетях 21 июня сообщило о смерти на 84-м году жизни прославленного артиста балета и хореографа Кирилла Шморгонера.

«Не верится! Вчера с ребятами был на учебной сцене: подсказывал, просчитывал музыку - сдавали дуэтный… были у них рабочие планы на следующий год… Светлая память! Большое ему спасибо за ВСЕ!!! Любим и скорбим!... Прекрасный артист, замечательный педагог, прекрасный человек... Память останется всегда об нем, его талант будут помнить всегда…», - пишут в комментариях поклонники таланта Кирилла Шморгонера.

Шморгонер Кирилл Александрович родился 3 января 1940 года в Свердловске. Окончил Пермское хореографическое училище по специальности «Артист балета» (1949–1958), Пермский государственный институт культуры (1976–1980) и Российскую академию театрального искусства (1986–1992) по специальности «Хореографическое искусство» с квалификацией «Балетмейстер».

С 1961 по 1983 годы был ведущим танцовщиком Пермского академического театра оперы и балета им. Чайковского. Исполнял главные партии классического и современного репертуара: Дезире («Спящая красавица»), Альберт («Жизель»), Спартак («Спартак»), Зигфрид («Лебединое озеро»), Харон («Орфей и Эвридика»), Царь Борис в одноименном балете и другие. В период с 1989 по 2002 годы возглавлял балетную труппу в качестве художественного руководителя и балетмейстера.

Поставил в Перми балеты: «Гусар в чепце» (1983), «Анюта» (1990), «Вечер современной хореографии» (1991), «Шахматы», хореографические импровизации «Симфонические танцы» и «Танго» (1997), «Бахчисарайский фонтан» (1998), «Дама Пик».

С 2002 по 2017 годы работал художественным руководителем балетной труппы и балетмейстером Самарского академического театра оперы и балета. Поставил балеты: «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Дама Пик», «Тщетная предосторожность» и другие.

С 1981 года с перерывами более 10 лет работал в Пермском институте культуры в должности старшего преподавателя, доцента кафедры хореографии. Вел дисциплины «Искусство балетмейстера», «Методика преподавания народно-сценического танца», «Дуэтный танец», «Мастерство актера». Руководил учебной и производственной практикой студентов. Разработал методическое обеспечение читаемых дисциплин.

Кирилл Шморгонер – заслуженный артист РСФСР (1969), член жюри Международного конкурса «Арабеск» (Пермь, 1990–2002). Он обладатель титула «Выдающийся деятель Пермского балета XX столетия» в номинации «Танцовщик» (2000), обладатель приза Мориса Бежара за лучший номер современной хореографии на конкурсе артистов балета «Арабеск-94», дипломант международного конкурса артистов балета и хореографов в Японии за номер в современной хореографии. Является автором множества балетов и хореографических миниатюр, отмеченных призами международных конкурсов артистов балета, в том числе конкурса «Арабеск» (1990, 1992, 1994, 1998).

В последнее время работает преподавателем дуэтного танца и балетмейстером в Пермском государственном хореографическом училище.

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