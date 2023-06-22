На пермской набережной 22 июня пройдет мемориальная акция «Свеча памяти»

Фото: gorodperm.ru

В День памяти и скорби, 22 июня, на пермской набережной состоится мемориальная акция «Свеча памяти». Будет объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Акция приурочена к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В этот день 1941 года фашистская Германия без объявления войны вторглась на территорию СССР.

Мероприятие начнется в 22:00. По контуру бронекатера, который изготавливали на заводе «Кама» в годы войны, разложат свечи, а после зажгут их. Также пермские школьники и артисты прочтут стихи о войне и исполнят военные песни.

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