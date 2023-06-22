В ТРК «Семья» откроется обувной магазин российского бренда Zenden

Фото: 2ГИС

В ТРК «Семья» в июле ожидается открытие магазина обуви российского бренда Zenden. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на администрацию торгового центра.

К следующему месяцу в ТРК «Семья» намерены заполнить все площади, которые освободились после ухода ряда брендов из страны. Будет завершено обновление концепции торгового центра.

Российский холдинг Zenden занимает второе место по обороту в российской обувной рознице. В 2019 году по всей стране были открыты более 400 магазинов.

Сейчас в Перми магазин Zenden работает в ТЦ «Столица» и ТЦ «Семь пятниц».

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