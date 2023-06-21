Рэпер Кравц выступит 24 июня в Перми на площади перед Театром-Театром

Фото: Кравц / ТГ-канал

Популярный рэп-исполнитель Павел Кравцов (Кравц) выступит с концертом в Перми. В своих соцсетях он написал, что в его ближайших планах стоит выступление 24 июня на площади перед Театром-Театром.

По предварительной информации выступление рэпера начнется в 20:00 и продлится около часа.

Кравц известен не только по своим песням и клипам, но и как основатель музыкального лейбла Presnya Family. Он снялся в нескольких фильмах, включая «Выпускной» и «Женщины против мужчин».

День молодежи в Перми на площади у Театра-Театра пройдет 24 июня по восьми тематическим направлениям: «Навстречу знаниям», «Навстречу креативу», «Навстречу новому», «Навстречу своему делу», «Навстречу спорту», «Навстречу Родине», «Навстречу добру» и «Навстречу карьере».

По информации краевого Агентства по делам молодежи Пермского края, гостей праздника ждут: мастер-класс по написанию шуток от пермских КВН-щиков, танцевальный мастер-класс от победителей второго сезона «Новые танцы на ТНТ» группы DS crew, танцевальные баттлы от K-POP движения, выступления участников «Школьной весны» и лауреатов недавнего финала «Студвесны», кавер-групп. Также можно будет попробовать себя в рисовании нефтью, поучаствовать в квестах, собрать двигатель самолета и многое другое.

Всем желающим будет предоставлено арт-пространство и «открытый микрофон».

Празднование Дня молодежи в Перми пройдет с 14:00 до 22:00. (6+)

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